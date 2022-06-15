消委會．方包｜方包脂肪量可差10倍　Donki「Ultra Fluffy Toast」最高【附5款低脂方包名單】 (11:21)

製作方包時加入油脂，例如植物油和牛油，可令方包較為鬆軟。消委會測試28款預先包裝方包樣本，檢出的總脂肪含量由每100克1.1克至11.9克，相差近10倍。檢出總脂肪含量最高為Don Don Donki的「Ultra Fluffy Toast」，其飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量同樣最高，而每100克總脂肪含量最低的樣本則為Simplylife的「原味T65方包」。［相關報道：17款低糖方包名單一覽 馬莎、嘉頓麥方包高纖］
在消委會測試的樣本中，有5款方包每100克檢出的總脂肪含量不超過3克，達《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》所訂「低脂」食品的定義，名單如下：
（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克檢出的總脂肪含量）
‧星美樂Simplylife／原味T65方包／$15／1.1克
‧Bread Pantry／Rustic White Sourdough／$26／1.2克
‧馬莎M&S Food／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／2.5克
‧Baker's Choice／全麥方包／$10.5／2.6克
‧嘉頓Garden／切皮三文治方麥包／$18／2.6克
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