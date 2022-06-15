消委會．方包｜方包脂肪量可差10倍　Donki「Ultra Fluffy Toast」最高【附5款低脂方包名單】 (11:21)

在消委會測試的樣本中，有5款方包每100克檢出的總脂肪含量不超過3克，達《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》所訂「低脂」食品的定義，名單如下：

（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克檢出的總脂肪含量）

‧星美樂Simplylife／原味T65方包／$15／1.1克

‧Bread Pantry／Rustic White Sourdough／$26／1.2克

‧馬莎M&S Food／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／2.5克

‧Baker's Choice／全麥方包／$10.5／2.6克

‧嘉頓Garden／切皮三文治方麥包／$18／2.6克

消委會測試 其他報道：

牀單｜HOLA一牀單驗出致癌物 Natural Home一牀笠含甲醛

牀單｜7款「抗菌」牀單表現欠佳 逾千元卡撒天嬌CASA-V幻影絲印花系列抗菌最低分

牀單｜牀單針數高較柔軟耐用 Cherry抗菌牀單未說明針數單位、J-Tex X Hallmark牀品套裝實際針數少逾36%

方包 實用資訊：

紫薯方包DIY