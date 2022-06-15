消委會．牀單｜7款「抗菌」牀單表現欠佳　逾千元卡撒天嬌CASA-V幻影絲印花系列抗菌最低分【短片】 (10:44)

消費者委員會（消委會）測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的牀單和牀褥保護套，當中9款標示有抗菌功能的牀單樣本中，7款在抗菌測試表現欠佳，5款對抑制兩種試驗菌種金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌的生長只有輕微效能，2款（澳洲歌婷及優雅詩）則只能有效抑制金黃葡萄球菌生長。卡撒天嬌（Casablanca）的CASA-V幻影絲印花系列牀單，整體抗菌表現只有1分（5分為滿分）。［相關報道：8款牀單防蟎效能不俗 「蟎可敵」牀褥套、Natural Home牀笠防蟎抗菌表現同樣理想］
7款標「抗菌」牀單抗菌測試表現欠佳（品牌及產品名稱／聲稱生產地／大約零售價／整體抗菌表現*／總評*）
卡撒天嬌CASA-V 幻影絲印花系列／—／$1429／1／3
摘夢園防塵蟎抗鼻敏感超柔軟雙人牀牀笠／韓國／$820／1.5／3.5
Simple Ol' Me優質蘆薈棉牀單套裝／—／$158／1.5／3.5
Cherry瑞士專利抗菌系列／—／$639／1.5／3.5
HOLA OPEN! X HOLA 雙人防蟎抗菌四件組／台灣／$288／2／3.5
優雅詩天絲印花抗菌抗塵蟎牀品套裝／—／$967／2.5／3.5
澳洲歌婷木代爾抗菌天絲淨色套裝瑞士專利抗菌防蟎技術／—／$656／3／4
*評分最高為5分
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