強制檢測｜48地點納強檢　淘大商場麥當勞、健威坊肯德基、禾輋邨順和樓等【附名單】 (10:26)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月15日或16日檢測：

．沙田禾輋廣場3樓331號舖龍悅（6月11日上午9時至10時15分）

．沙田愉翠商場1樓109號舖君臨宴會廳（6月10日上午9時至10時30分）

．荃灣四陂坊13號地下唯一雲貴川風味（6月12日下午1時至1時45分）

．九龍城啟朗苑地下101號舖百份百餐廳（6月12日下午3時至3時45分）

．將軍澳明德商場地下7-8號舖譚仔三哥米線（6月6日中午12時45分至下午2時）

．灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓6號舖Frites Belgium On Tap（6月9日中午12時至下午1時15分）

．將軍澳東港城商場1樓195號舖謝謝儂（6月8日晚上7時至8時）

．將軍澳TKO Gateway 1樓E151號舖美心小品（6月7日晚上7時15分至8時15分）

．灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號舖華嫂冰室（6月7日中午12時15分至下午1時）

．牛頭角安基商場地下及1樓1R1舖嘉豪酒家（6月8日上午9時30分至10時）

．九龍灣淘大商場2期地下G246-253號舖麥當勞（6月6日下午4時至4時30分）

．北角七姊妹道106-110號富邦大廈地下東泰茶餐廳（6月12日上午8時至9時15分）

．北角北角匯2期1樓120號舖豚豚食堂（6月11日下午7時45分至9時）

．鰂魚涌康怡廣場北座3樓T4號舖金公館（6月11日下午1時45分至3時15分）

．北角英皇道560號健威坊地庫L9F號舖肯德基家鄉雞（6月11日上午9時45分至10時30分）

．北角英皇道483-497號東寶大廈地下A舖金百皇餐廳（6月10日下午4時15分至5時）

．灣仔皇后大道東202號QRE廣場16至18樓Hong Kong Funky Dance Centre（6月7日下午7時至9時45分）

任何人於6月8日至14日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月15日或16日檢測，指明地點如下：

．天水圍天華邨華萃樓

．紅磡黃埔花園金柏苑3座

．馬鞍山富寶花園7座

．堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

．元朗朗晴居9座

．沙田水泉澳邨嶺泉樓

．長沙灣海麗邨海智樓

．何文田皓畋2座

．鴨脷洲海怡半島御柳居

．將軍澳都會駅1座

．馬鞍山海典灣1座

．馬鞍山海典居2座

．藍田滙景花園1座

．慈雲山慈愛苑愛賢閣

．馬灣珀麗灣19座

．筲箕灣愛蝶灣2座

．葵涌華景山莊2座

．青衣曉峰園6座

．屯門錦華花園B座

．西營盤高陞街21-23號恒昌泰大廈

．堅尼地城觀龍樓F座

．深水埗福榮街25-31A號新榮大樓

．薄扶林寶翠園6座

．沙田禾輋邨順和樓

．牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

．九龍城龍譽2A座

．將軍澳日出康城首都3座（左翼及右翼）

．黃大仙樂富邨宏樂樓

．灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈

．將軍澳昭信路6號顯明苑

．牛頭角上邨常悅樓

如市民在今年3月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY