夏天吃瓜消暑清熱　中醫推介夏天啱食5瓜果 (08:31)

5瓜果適合夏天進食

1. 冬瓜

功效：味甘淡，性涼微寒，有清熱解毒及除煩止渴的作用，暑天進食可消渴煩悶，對控制飲食和體重亦有一定的作用。冬瓜水分含量豐富，能補充水分兼有利尿之效，有助減少水腫，尤其適合水腫的人。選購冬瓜宜選表皮新鮮帶霜為佳。

食用注意：脾腎虛弱、久病滑泄的人不宜食用。

2. 西瓜

功效：味甘性寒，能消暑解熱、止渴消煩和利尿，適合暑熱煩渴、熱盛津傷的人。

食用注意：西瓜食太多易傷脾胃，引起腹脹腹瀉，積寒助濕。孕婦、體虛胃寒、大便稀溏、消化不良，以及慢性腸胃炎、糖尿病患者不宜多食。

3. 絲瓜

功效：味甘性涼，絲瓜肉有清熱化痰、涼血解毒之效，絲瓜絡能通經活絡、清熱化痰及利尿消腫，尤其適合小便不利、乳汁不通和水腫的人。

食用注意：脾胃虚寒、腎陽虚弱的人不宜食用；有腹瀉、慢性胃炎、慢性腸炎的則應少食。

4. 老黃瓜

功效：青瓜成熟後不摘下來，變得皺皮乾枯就是老黃瓜。味甘性涼，能消暑降火、祛濕消腫和清熱解毒。

食用注意：脾胃虛寒的人應少食。

5. 南瓜

功效：味甘性溫，能補中益氣、益脾暖胃，亦有助保護眼睛和視力。南瓜鉀含量高，高血壓人士適合食用。南瓜配蝦食有助促進膠原蛋白的合成，增強肌膚彈性，以及預防黑斑和雀斑；搭配糙米煮成南瓜飯或南瓜粥，有助加強人體的造血功能，改善貧血。

食用注意：南瓜鉀含量高，腎功能不良、有尿毒症的人宜少食。南瓜吃太多亦會助長濕熱，氣滯濕阻的人不宜食用。

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