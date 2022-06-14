6月14日新冠疫情重點一覽 (20:15)

本港今日（14日）新增752宗新型冠狀病毒個案。政府宣布，由本周四（16日）起，進入酒吧、酒館、夜店及夜總會的市民，須事先出示24小時內的快速測試陰性證明。食物及衛生局長陳肇始表示，為應對變種新冠病毒，若確診者與家人共用廁所，則不可居家隔離，須到指定設施隔離。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增752宗新冠陽性本地感染個案 增10宗源頭不明BA.2.12.1個案
●防疫措施
周四起進入酒吧夜店夜總會前 須出示24小時內快測陰性證明【短片】
●隔離檢疫
●社區情況
卑路乍街及科士街一帶住宅、新翠邨、隆亨邨等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封強檢
屯門龍門居第四座及第十一座1368人完成檢測 揭5宗新冠陽性
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】