強制檢測｜44地點納強檢　荃灣吉野家、屯門八月花、東涌牛気等【附名單】 (11:04)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月14日或15日檢測：

．唯一雲貴川風味，荃灣四陂坊13號地下（6月8日上午9時30分至10時15分）

．兆和茶餐廳，荃灣兆和街 36 號地下（6月10日上午6時15分至7時）

．為食火鍋公司，觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C鋪（6月8日中午12時15分至13時15分）

．牛気，東涌東薈城1樓119號鋪（6月8日下午6時30分至8時30分）

．八月花，屯門V city MTR層M-50號鋪（6月9日下午1時至2時）

．海興廚房，屯門青菱徑6號富麗大廈地下A鋪（6月9日上午9時15分至9時45分）

．吉野家，荃灣富華中心地下A1,C,E,F & G鋪（6月7日中午12時15分至1時15分）

．深水埗界限街27-41號恒順大樓 （6月6日至6月13日）

．黃大仙黃大仙下邨龍達樓（6月6日至6月13日）

．流浮山深灣畔1座（6月6日至6月13日）

．荃灣荃景花園1座（6月8日至6月13日）

．馬鞍山新港城B座（6月8日至6月13日）

．屯門良景邨良傑樓（6月8日至6月13日）

．天水圍天富苑榮富閣（6月8日至6月13日）

．葵涌葵俊苑葵豐閣（6月8日至6月13日）

．西營盤荔安里11-13號利安大廈（6月8日至6月13日）

．大角咀頌賢花園1座（6月8日至6月13日）

．灣仔駱克道254-260號四海大廈（6月9日至6月13日）

任何人於6月7日至13日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月14日或15日檢測，指明地點如下：

．灣仔肇輝臺7號騰黃閣

．尖沙咀凱旋門朝日閣

．屯門富健花園11座

．馬鞍山錦龍苑龍昇閣

．深井麗都花園4座

．香港仔漁歌街5號碧麗大廈

．將軍澳頌明苑冠明閣

．東涌藍天海岸影岸．紅B座(第8座)

．長沙灣保安道18號喜雅1座

．鴨脷洲悅海華庭3座

．馬灣珀麗灣7座

．馬鞍山聽濤雅苑8座

．灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

．旺角君柏6座

．半山區聯邦花園威尼斯閣

．旺角帝峯．皇殿6座

．香港仔田灣街12號南津．迎岸

．觀塘協和街303號協威園A座

．筲箕灣耀東邨耀樂樓

．北角健康村3期黃菊樓

．鴨脷洲海怡半島美軒閣

．牛池灣彩輝邨彩葉樓

．大埔宏福苑宏泰閣

．東涌逸東(一)邨福逸樓

．紅磡海逸豪園16座

．沙田水泉澳邨山泉樓

如市民在今年3月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY