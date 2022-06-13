消費券2022｜八達通領5000元消費券分3期　新登記者分4期取1萬元消費券 (20:17)

●現有登記人領第二階段5000元消費券（分3期）

第一期消費券2000元：2022年8月7日起領取

第二期消費券2000元：2022年10月1日起領取

第三期消費券1000元：最快2022年12月16日起領取

有關八達通領第三期消費券，資格如下：

．2022年12月16日起領取（如於2022年8月7日至2022年11月30日的「合資格消費」累積總額不少於4000元）

．2023年1月16日起領取（如於2022年8月7日至2022年12月31日的「合資格消費」累積總額不少於4000元）

．2023年2月16日起領取（如於2022年8月7日至2023年1月31日的「合資格消費」累積總額不少於4000元）

．2023年3月16日起領取（如於2022年8月7日至2023年2月28日的「合資格消費」累積總額不少於4000元）

．2023年4月16日起領取（如於2022年8月7日至2023年3月31日的「合資格消費」累積總額不少於4000元）

●新登記人領1萬元消費券（分4期）

第一期消費券3000元：2022年8月7日

第二期消費券3000元：2022年10月1日

第三期消費券3000元：2022年12月1日

第四期消費券1000元：最快2023年2月16日起領取

有關八達通領第三期消費券，資格如下：

2023年2月16日（如於2022年8月7日至2023年1月31日的「合資格消費」累積總額不少於9000元）

2023年3月16日（如於2022年8月7日至2023年2月28日的「合資格消費」累積總額不少於9000元）

2023年4月16日（如於2022年8月7日至2023年3月31日的「合資格消費」累積總額不少於9000元）

2023年5月16日（如於2022年8月7日至2023年4月30日的「合資格消費」累積總額不少於9000元）

2023年6月16日（如於2022年8月7日至2023年5月31日的「合資格消費」累積總額不少於9000元）

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