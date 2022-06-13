6月13日新冠疫情重點一覽 (20:06)

本港今日（13日）新增737宗新型冠狀病毒個案，全港學校呈報275宗陽性個案，涉及193間學校，當中4間學校出現集體感染。醫管局專科門診今日開始實施疫苗通行證，有患心律不正長者因未打針，擬進內查詢抽血日期被拒門外，盼當局明白長者病人苦處，寬鬆處理。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增12宗懷疑BA.2.12.1源頭不明 再有麗豪航天城清潔工感染
●疫苗通行證
短片｜專科門診病人排隊掃針卡 病人：都接受，現很多地方都要用
「疫苗通行證」擴至醫管局專科門診 患心律不正長者未打針吃閉門羹冀寬鬆處理
●專家意見
●社區情況
●強制檢測
57地點納強檢 荃灣海之戀彩薈軒、深水埗南昌薈半島漁港、鳳德邨雪鳳樓等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】