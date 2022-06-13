消費券2022重要日子‧短片｜第二階段消費券8月7日起發放　「轉會」6月23日起登記【附領消費券資格】 (20:56)

●第二階段消費券首期發放日：8月7日

八達通領5000元消費券分3期 新登記者分4期取1萬元消費券

PayMe、Tap＆Go、支付寶、BoC Pay、WeChat Pay領5000元消費券分兩期 新登記者分3期取1萬元消費券

●現有登記人如欲「轉會」更改儲值支付工具領第二階段消費券，登記期：6月23日至7月23日（註：巿民只可登記轉換領券支付工具一次）【電子登記平台連結】

●選擇不「轉會」者，毋須再辦理任何登記手續，並將於7月23日後約一星期內，收到其資格審核結果的短訊通知

●政府限「沒有永久離開或意圖永久離開香港」者才可領取第二階段消費券，會考慮該人是否在2019年6月18日至2022年6月12日期間一直不在香港，但會考慮多項條件，部分包括：

．是否「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人

．是否在香港以外獲有關當局認可的學校／大學就讀

．是否須為政府或位於香港的公司／機構短期在香港以外地方執行職務，或須陪伴執行此等職務的直系親屬

有關領消費券資格：

．於2022年6月13日或之前年滿18歲

．在2022年6月13日為香港永久居民；憑單程證來港等

．沒有永久離開或意圖永久離開香港

．「有條件成永久居民」者，可領取半額消費券（相關報道：第二階段消費券8月份分階段發放 「有條件成永久居民」者可領半額涉10多億元 「意圖永久離港者」不能領取）