短片：日本藝術家松山智一首推NFT作品　周二起一連8日香港展覽率先睇 (19:00)

松山智一接受明報電子平台組訪問時表示，想創作「全球語言」（global languages），在這個展覽中，透過製作不同系列的畫作，來表達他對全球的看法，「我們身處何方，我們將會成為誰，以及我們想成為誰」。松山智一亦希望觀眾在觀賞期間能找到他們自己（find themselves），這就是他的藝術理想。他又相信世界受疫情影響，終有一日會回復正常的生活。他表示展覽主題「天真的幸運」正代表「希望」、「幸運」和「迷人」。

「松山智一：天真的幸運」展售會

日期：6月14至21日

時間：

6月14日：上午10時至下午5時

6月15至17日：上午10時至下午6時

6月18至19日：上午11時至下午5時

6月20日：上午10時至下午6時

6月21日：上午10時至下午2時

地點：金鐘道88號太古廣場1座5樓 香港Sl2蘇富比藝術空間

詳情：www.sothebys.com

註：須預約、免費進場，預約成功後將收到確認電郵，進場時須出示電郵

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