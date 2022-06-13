英記者亞馬遜雨林失蹤一周　當局尋獲衣服電腦　家人料凶多吉少 (13:43)

57歲的菲利普斯及41歲的佩雷拉早前前往亞馬遜雅瓦里谷（Javari Valley）的原住民領地採訪，為一本探討環境保護的書籍進行資料搜集。亞馬遜州警方在二人最後被見到出現的地區，尋獲佩雷拉的衣服及健康卡，並發現菲利普斯的背包，內有他的手提電腦及衣服。

法新社報道，兩人在採訪期間曾遭恐嚇，而他們到訪的區域靠近秘魯及哥倫比亞邊境，非法伐木者、非法捕魚者、偷獵者及毒販猖獗，更令外界擔憂他們的安危。巴西當局隨即派出大批軍人及警察搜索。

巴西當局至今拘捕一名漁民，有目擊者稱該名叫Amarildo da Costa的漁民曾向上游追蹤菲利普斯及佩雷拉。警方曾在疑犯的船上發現血迹，法新社亦報道，二人的物品是在Amarildo的家附近尋獲，惟其家人否認他涉案或非法捕魚。

（法新社／路透社）

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