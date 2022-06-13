強制檢測｜57地點納強檢　荃灣海之戀彩薈軒、深水埗南昌薈半島漁港、鳳德邨雪鳳樓等【附名單】 (09:29)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月13日或14日檢測：

．小欖帝濤灣浪琴軒2座（6月7日至6月12日）

．大角嘴柏景灣6座（6月7日至6月12日）

．大角嘴港灣豪庭5座（6月8日至6月12日）

．灣仔告士打道144-149號城市大廈（6月5日至6月12日）

．彩薈軒，荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號舖（6月8日下午6時至9時）

．薩莉亞意式餐廳，鴨脷洲利東邨利東商場二期101A號舖（6月6日下午6時至7時）

．創意餐廳，大角嘴大全街47-49號大滿樓地下（6月6日下午12時半至1時半）

．新耀記食店，大角嘴埃華街116-118號大英樓地下7C號舖（6月7日下午12時15分至1時）

．銀龍茶餐廳，旺角西洋菜南街59號及61號舖地下及閣樓（6月5日下午6時至6時45分、6月7日下午4時半至5時15分）

．四喜牛腩粉麵，馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號舖（6月7日上午11時半至12時）

．雲桂香米線專門店，旺角西洋菜南街2W號1樓（6月6日下午1時半至2時）

．正冬火鍋料理，旺角太子道西103-107號地下（6月10日早上9時半至10時半）

．明星海鮮燒鵝專門店，大圍大圍道1-35號金山樓地下及1樓（6月9日晚上9時至10時）

．半島漁港，深水埗南昌薈1樓F102舖（6月9日下午2時半至3時半）

．新川美食，旺角砵蘭街414號（6月6日晚上7時45分至8時半）

任何人於6月6日至12日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月13日或14日檢測，指明地點如下：

．半山區寶雲道2號富匯豪庭2座

．鑽石山鳳德邨雪鳳樓

．長沙灣昇悅居3座

．沙田駿景園10座

．東涌迎東邨迎福樓

．觀塘祥和苑和均閣

．油塘崇山街8號曦臺2座

．慈雲山慈安苑安欣閣

．將軍澳唐明苑唐輝閣

．屯門兆康苑兆偉閣

．將軍澳維景灣畔11座

．鑽石山星河明居E座

．大圍嘉田苑嘉慧閣

．油塘油美苑淑美閣

．藍田康逸苑康年閣

．尖沙嘴擎天半島2座

．荃灣海濱花園海蕙閣

．長沙灣碧海藍天3座

．深井碧堤半島9座

．大圍美田邨美景樓

．屯門海典軒2座

．半山區堅道66號金庭居

．大埔寶雅苑逸和閣

．鴨脷洲海怡半島美祥閣

．東涌海堤灣畔2座

．馬鞍山耀安邨耀和樓

．鰂魚涌太古城銀栢閣

．將軍澳怡心園5座

．青衣盈翠半島5座

．堅尼地城泓都2座

．跑馬地樂活道18號樂陶苑D座

．葵涌大隴街11號葵華大廈

．荔枝角盈暉臺3座

．西營盤第三街163號廣豐臺2座

．大角嘴帝柏海灣2座

．紅磡海逸豪園3座

．馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

．鴨脷洲漁安苑彩安閣

．旺角砵蘭街331-335號富華大樓

．北角健威花園F座

．旺角通菜街252號昌好大廈

另外，當局發現屯門龍門居16座的污水樣本檢測呈陽性，任何人於6月6日至12日曾逗留上述地點逾兩小時，須於6月13日或14日檢測。

如市民在今年3月12日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY