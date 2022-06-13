香港故宮門票周二早上10時起網上發售　一文睇購票指南、連結 (21:02)

博物館開幕首三個月不設現場售票，訪客必須預先經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過西九文化區手機應用程式購票，也可於香港故宮的票務伙伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。門票詳情如下：

網上購票平台（系統逢周二上午開放未來4星期名額供購票）

． 香港故宮文化博物館網站

． 西九文化區網站

． 西九文化區手機應用程式

標準門票

．訪客可憑此門票參觀展廳1至展廳7的專題展覽

．成人門票50元、特惠門票25元*

．從開幕日起計12個月內，展廳1至展廳7逢周三開放予公眾免費入場參觀，惟入場者仍須透過網上預約。如欲參觀特別展覽（展廳8及展廳9），訪客須購買特別展覽門票入場

特別展覽門票

．訪客可憑此門票參觀專題展覽（展廳1至展廳7）及特別展覽（展廳8至展廳9）

．成人門票120元；特惠門票60元*（持此票者免收標準門票費用）

*註：特惠門票包括7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人（與一名同行照料者）與綜援受惠人；6歲或以下小童免費入場。

西九文化區網站故宮票務資料