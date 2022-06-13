補水唔一定飲水？營養師自製羅漢果水、薏米水　提醒孕婦或高血糖慎飲薏米水 (08:41)

●羅漢果水助穩血糖利尿

羅漢果水甜味高，惟糖分不會被身體吸收，而且零卡路里，小朋友都適合飲。羅漢果水有助穩定血糖，容易利尿，因此盡量避免晚上飲。

羅漢果水製法：3至4個乾羅漢果清洗乾淨，可以依個人喜好選擇連核煲與否，加約8公升水煲，煲滾待涼後即可飲用，喝剩可放進雪櫃。

●薏米水連薏米吃飽肚有營養

薏米水低脂低熱量，富含鉀質和纖維，有助去水腫。薏米水連同薏米一同進食，其營養價值亦比白米高，而且飽肚，尤其適合減肥的人。薏米水利尿，應盡量避免晚上飲。

什麼人不宜飲：留意孕婦、高血糖的人及服用血壓藥或薄血丸的人慎飲，飲用時宜盡量避免加糖，或應先諮詢醫生。

薏米水製法：約1碗生熟薏米加約8公升水煲，煲滾待涼後即可飲用，喝不完可放進雪櫃。如想加甜味可加少許冰糖、片糖或待涼加蜜糖，亦可加檸檬飲用。

文：何芍盈

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