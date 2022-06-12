6月12日新冠疫情重點一覽 (20:08)

本港今日（12日）新增814宗新型冠狀病毒個案，新增兩間小學爆疫，分別為九龍城區馬頭涌的香港培道小學，以及保良局蔡繼有學校，兩校各有一個班別須停面授課。另外，醫管局專科門診周一（13日）起實施疫苗通行證，進入專科門診診所前須符合「疫苗通行證」要求，或出示到訪前48小時內核酸檢測陰性結果。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增814宗包括364核酸、450快測 培道小學、蔡繼有學校有個案 兩班別停面授課
●疫苗通行證
醫管局專科門診明日起實施疫苗通行證 急症室、普通科門診等不受影響【附名單】
●社區情況
●強制檢測
34地點納強檢 中環Racks City酒吧、上環FLM酒吧、杏花邨49座等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】