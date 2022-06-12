強制檢測｜34地點納強檢　中環Racks City酒吧、上環FLM酒吧、杏花邨49座等【附名單】 (12:13)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月12日或13日檢測：

．中環雲咸街46-48號雲明行2樓Racks City（6月4日下午9時至6月5日上午2時）

．上環蘇杭街62號太興中心1座地下低層及地下A舖FLM（6月4日下午11時至6月5日上午2時）

任何人於6月5日至11日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月12日或13日檢測，指明地點如下：

．紅磡半島豪庭2座

．旺角太子道西101-107號利泰大樓

．上環樂古道3號麗雅苑

．東涌富東邨東馬樓

．薄扶林置富花園富昇苑

．灣仔囍滙5座

．牛頭角得寶花園E座

．旺角奶路臣街17號Skypark

．馬鞍山頌安邨頌群樓

．西營盤高樂花園1座

．葵涌葵盛西邨10座

．長沙灣喜薈2座

．北角慧翠道7號Braemar Heights瑞蘭

．鰂魚涌康景花園E座

．柴灣杏花邨49座

．沙田駿景園1座

．觀塘月華街38號萬和花園大廈

．東涌映灣園賞濤軒2座

．荃灣梨木樹邨榮樹樓

．九龍城德朗邨德瑩樓

．沙田碧濤花園2期怡景閣

．長沙灣宇晴軒7座

．青衣青華苑華欣閣

．石硤尾邨美禧樓

．屯門田景邨田敦樓

．荃灣祈德尊新邨B座

．大圍大圍道24-26號富昌樓

．元朗馬田路38號怡豐花園B座

．元朗朗屏邨賀屏樓

．薄扶林置富花園富麗苑

另外，當局發現屯門龍門居12座及13座的污水樣本檢測呈陽性，任何人於6月5日至11日曾逗留上述地點逾兩小時，須於6月12日或13日檢測。

如市民在今年3月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

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