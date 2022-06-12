強制檢測｜34地點納強檢　中環Racks City酒吧、上環FLM酒吧、杏花邨49座等【附名單】 (12:13)

政府昨晚（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處34個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月12日或13日檢測：
．中環雲咸街46-48號雲明行2樓Racks City（6月4日下午9時至6月5日上午2時）
．上環蘇杭街62號太興中心1座地下低層及地下A舖FLM（6月4日下午11時至6月5日上午2時）
任何人於6月5日至11日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月12日或13日檢測，指明地點如下：
．紅磡半島豪庭2座
．旺角太子道西101-107號利泰大樓
．上環樂古道3號麗雅苑
．東涌富東邨東馬樓
．薄扶林置富花園富昇苑
．灣仔囍滙5座
．牛頭角得寶花園E座
．旺角奶路臣街17號Skypark
．馬鞍山頌安邨頌群樓
．西營盤高樂花園1座
．葵涌葵盛西邨10座
．長沙灣喜薈2座
．北角慧翠道7號Braemar Heights瑞蘭
．鰂魚涌康景花園E座
．柴灣杏花邨49座
．沙田駿景園1座
．觀塘月華街38號萬和花園大廈
．東涌映灣園賞濤軒2座
．荃灣梨木樹邨榮樹樓
．九龍城德朗邨德瑩樓
．沙田碧濤花園2期怡景閣
．長沙灣宇晴軒7座
．青衣青華苑華欣閣
．石硤尾邨美禧樓
．屯門田景邨田敦樓
．荃灣祈德尊新邨B座
．大圍大圍道24-26號富昌樓
．元朗馬田路38號怡豐花園B座
．元朗朗屏邨賀屏樓
．薄扶林置富花園富麗苑
另外，當局發現屯門龍門居12座及13座的污水樣本檢測呈陽性，任何人於6月5日至11日曾逗留上述地點逾兩小時，須於6月12日或13日檢測。
如市民在今年3月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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