6月11日新冠疫情重點一覽 (19:44)

本港今日（11日）新增851宗新型冠狀病毒個案，新增兩間酒吧爆疫，分別為中環雲咸街的RACKS CITY，以及上環蘇杭街的FLM，共31人染疫。另外保良局林文燦英文小學新增7宗個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校個案和社區感染比例相近，不過因學校師生每日做檢測，所以找出較多個案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增851個案 雲咸街RACKS CITY、蘇杭街FLM酒吧爆疫共31人感染
保良局林文燦英文小學增7個案 張竹君：學校陽性比例與社區感染差不多【短片】
●社區情況
●強制檢測
38地點納強檢 將軍澳壽司郎及譚仔三哥、屯門吉野家及肯德基等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】