康文署多項收費康樂設施7月1日免費開放　慶回歸25周年 (14:45)

免費開放的康樂設施：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

．公眾游泳池（不包括灣仔游泳池、摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）

．水上活動中心的艇（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

訂場安排：

．6月25日（星期六）上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱，分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務）

．每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別

．公眾游泳池設施毋須預約，入場名額先到先得，額滿即止

活動詳情見政府新聞公報；如有查詢，可致電2414 5555或瀏覽專題網頁。