強制檢測｜38地點納強檢　將軍澳壽司郎及譚仔三哥、屯門吉野家及肯德基等【附名單】 (09:24)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月11日或12日檢測：

．將軍澳厚德邨TKO Gateway西翼1樓W101A號舖壽司郎（6月6日下午2時45分至3時45分）

．將軍澳培成里10號明德商場地下7及8號舖譚仔三哥米線（6月6日下午2時至3時）

．西貢WM酒店LG樓WM咖啡廳（6月6日早上7時30分至9時30分）

．西貢福民路42-56號西貢大廈A座地下2號舖貢串（6月5日晚上8時15分至10時45分）

．西貢海旁廣場1號兆日大樓地下1-2號舖Little Cove Espresso（6月5日下午2時30分至3時45分）

．屯門三聖邨熟食亭地下1-4號舖南記海鮮飯店（6月4日下午2時15分至4時15分）

．觀塘創紀之城APM 5期大堂高層37舖PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet（6月4日下午5時30分至6時45分）

．屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下49A號舖肯德基家鄉雞（6月2日上午9時至9時45分）

．屯門時代廣場南翼3樓25號舖吉野家（6月1日上午9時至10時30分）

任何人於6月4日至10日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月11日或12日檢測，指明地點如下：

．大圍名城2期2座

．灣仔告士打道212號尚匯

．尖沙嘴漾日居7座

．大埔運頭塘邨運臨樓

．沙田第一城41座

．荔枝角美孚新邨第三期百老匯街76-78號

．薄扶林薄扶林道137號嘉林閣

．香港仔田灣邨田澤樓

．銅鑼灣華倫街9號瑆華

．九龍塘雅士花園3座

．大角嘴君滙港1座

．油麻地御金‧國峯3座

．牛池灣峻弦5座

．大角嘴洋松街4-6A號雙喜樓

．沙田駿洋邨駿逸樓

．筲箕灣耀東邨耀豐樓

．將軍澳君傲灣3座

．屯門景峰徑10號景峰豪庭2座

．沙田廣林苑興林閣

．大角嘴帝柏海灣1座

．黃大仙沙田㘭邨和田樓

．葵涌葵芳邨葵泰樓

．鰂魚涌康山花園9座

．土瓜灣傲雲峰6座

．長沙灣海麗邨海明樓

．九龍城東匯邨匯智樓

．牛池灣彩雲（一）邨長波樓

．屯門仁政街7-35號屯門中心大廈

．屯門良景邨良偉樓

如市民在今年3月10日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY