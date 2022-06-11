強制檢測｜38地點納強檢　將軍澳壽司郎及譚仔三哥、屯門吉野家及肯德基等【附名單】 (09:24)

政府昨晚（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處38個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月11日或12日檢測：
．將軍澳厚德邨TKO Gateway西翼1樓W101A號舖壽司郎（6月6日下午2時45分至3時45分）
．將軍澳培成里10號明德商場地下7及8號舖譚仔三哥米線（6月6日下午2時至3時）
．西貢WM酒店LG樓WM咖啡廳（6月6日早上7時30分至9時30分）
．西貢福民路42-56號西貢大廈A座地下2號舖貢串（6月5日晚上8時15分至10時45分）
．西貢海旁廣場1號兆日大樓地下1-2號舖Little Cove Espresso（6月5日下午2時30分至3時45分）
．屯門三聖邨熟食亭地下1-4號舖南記海鮮飯店（6月4日下午2時15分至4時15分）
．觀塘創紀之城APM 5期大堂高層37舖PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet（6月4日下午5時30分至6時45分）
．屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下49A號舖肯德基家鄉雞（6月2日上午9時至9時45分）
．屯門時代廣場南翼3樓25號舖吉野家（6月1日上午9時至10時30分）
任何人於6月4日至10日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月11日或12日檢測，指明地點如下：
．大圍名城2期2座
．灣仔告士打道212號尚匯
．尖沙嘴漾日居7座
．大埔運頭塘邨運臨樓
．沙田第一城41座
．荔枝角美孚新邨第三期百老匯街76-78號
．薄扶林薄扶林道137號嘉林閣
．香港仔田灣邨田澤樓
．銅鑼灣華倫街9號瑆華
．九龍塘雅士花園3座
．大角嘴君滙港1座
．油麻地御金‧國峯3座
．牛池灣峻弦5座
．大角嘴洋松街4-6A號雙喜樓
．沙田駿洋邨駿逸樓
．筲箕灣耀東邨耀豐樓
．將軍澳君傲灣3座
．屯門景峰徑10號景峰豪庭2座
．沙田廣林苑興林閣
．大角嘴帝柏海灣1座
．黃大仙沙田㘭邨和田樓
．葵涌葵芳邨葵泰樓
．鰂魚涌康山花園9座
．土瓜灣傲雲峰6座
．長沙灣海麗邨海明樓
．九龍城東匯邨匯智樓
．牛池灣彩雲（一）邨長波樓
．屯門仁政街7-35號屯門中心大廈
．屯門良景邨良偉樓
如市民在今年3月10日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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