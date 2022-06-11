天氣｜天文台料周日早上有幾陣狂風雷暴　隨後驟雨漸減 (17:50)

【15:40】本港地區下午及今晚天氣預測，多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大，今晚驟雨減少。吹清勁南至西南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【15:31】天文台取消黃色暴雨警告

【12:48】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:54】天文台於上午11時40分發出雷暴警告。另外，天文台發出特別天氣提示稱，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在下午影響香港，市民請留意天氣變化。

【08:39】上午8時30分，天文台錄得25.6度，相對濕度95%。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。今早本港多處地區錄得超過20毫米雨量，其中九龍、沙田及西貢部分地區更錄得超過50毫米雨量。

預測本港地區今日多雲，有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大，稍後驟雨減少。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

展望未來一兩日部分時間有陽光及炎熱，仍有幾陣驟雨。下周中期天氣不穩定。

雨天 實用資訊：

雷暴警告10注意

雨天實用資訊：窗邊滲水、室內晾衫、濕鞋快乾、靚傘保養

落雨濕鞋濕腳｜濕鞋快乾有法 中西醫提醒濕腳弊處

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom