臭屁蟲臭液可致敏勿徒手拍打　滅蟲專家教3招處理臭屁蟲及蟲卵 (10:00)

處理臭屁蟲注意：臭液濺眼須求醫

當臭屁蟲受驚時，會分泌有害液體保護自己以方便逃走，甚至是攻擊敵方。若液體觸及眼睛，須立即到醫院求醫。鄭國鏗提醒，切忌徒手捉臭屁蟲或其蟲卵，因其臭液可令皮膚敏感，特別是對昆蟲唾液產生敏感的人應盡量避免接觸。處理臭屁蟲宜戴手套，若發現蟲卵少了，或蟲卵破殼即已變成幼蟲，建議先處理蟲卵，再四圍吸塵。

處理臭屁蟲3方法：

‧ 噴殺蟲水：因殺蟲水的驅除作用較持久，因而能有效殺死臭屁蟲。

‧ 用熱水浸死：若在衣物上發現臭屁蟲的蟲卵，或發現在室外晾曬的衣物有臭屁蟲產卵，可先慢慢拿下衣物，再用40至60度的熱水將其浸死。

‧ 噴灑肥皂水：使用肥皂水能即時殺死臭屁蟲，惟要注意因肥皂水的化學穩定性不高，若隔了數天，肥皂水的驅除功效便會失效。

預防臭屁蟲入屋：

鄭國鏗建議，家居應減少雜物，以減少臭屁蟲的藏匿點，或應安裝蚊網，以防臭屁蟲入屋。若蚊網破爛，應盡快換新。

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