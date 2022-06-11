臭屁蟲臭液可致敏勿徒手拍打　滅蟲專家教3招處理臭屁蟲及蟲卵 (10:00)

荔枝椿象俗稱臭屁蟲，有「大埔名物」之稱，4至8月是活躍季節，主要吸食荔枝、龍眼樹汁液。近日，有網民在facebook「太古社區關注組」稱有臭屁蟲在太古城出沒。臭屁蟲每次產卵14粒，蟲卵常出現在晾曬的衣物上，稍不留神就會隨衣物帶入屋，甚至將蟲卵穿上身。滅蟲專家鄭國鏗接受明報電子平台組訪問時表示，臭屁蟲本來出現在近郊地區，如屯門、大埔一帶，經貨運帶到其他地區。鄭國鏗提醒勿徒手拍打臭屁蟲或其蟲卵，並講解處理臭屁蟲及蟲卵的方法。
處理臭屁蟲注意：臭液濺眼須求醫
當臭屁蟲受驚時，會分泌有害液體保護自己以方便逃走，甚至是攻擊敵方。若液體觸及眼睛，須立即到醫院求醫。鄭國鏗提醒，切忌徒手捉臭屁蟲或其蟲卵，因其臭液可令皮膚敏感，特別是對昆蟲唾液產生敏感的人應盡量避免接觸。處理臭屁蟲宜戴手套，若發現蟲卵少了，或蟲卵破殼即已變成幼蟲，建議先處理蟲卵，再四圍吸塵。
處理臭屁蟲3方法：
‧ 噴殺蟲水：因殺蟲水的驅除作用較持久，因而能有效殺死臭屁蟲。
‧ 用熱水浸死：若在衣物上發現臭屁蟲的蟲卵，或發現在室外晾曬的衣物有臭屁蟲產卵，可先慢慢拿下衣物，再用40至60度的熱水將其浸死。
‧ 噴灑肥皂水：使用肥皂水能即時殺死臭屁蟲，惟要注意因肥皂水的化學穩定性不高，若隔了數天，肥皂水的驅除功效便會失效。
預防臭屁蟲入屋：
鄭國鏗建議，家居應減少雜物，以減少臭屁蟲的藏匿點，或應安裝蚊網，以防臭屁蟲入屋。若蚊網破爛，應盡快換新。
防蚊蟲貼士︰
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