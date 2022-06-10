6月10日新冠疫情重點一覽 (19:51)

本港今日（10日）新增672宗新型冠狀病毒個案，懷疑Omicron變種病毒BA.2.12.1個案增11宗。BA.2.12.1個案最初見於太古城及灣仔，至現時遍佈不同地區，包括屯門、沙田、火炭和將軍澳等，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有可能在社區蔓延，幸患者沒有特別病徵，亦未見出現嚴重或死亡病例。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增672宗新冠陽性個案 增11疑為BA.2.12.1個案
●快速檢測
●疫苗接種
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●社區情況
短片：Omicron變種病毒個案遍佈多區源頭不明 張竹君稱病徵不嚴重但可能蔓延社區
●強制檢測
36地點納強檢 太古城中心春水堂、何文田廣場翠河餐廳等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】