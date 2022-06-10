猴痘Q&A｜猴痘感染後多久才痊癒？貓狗會否受影響？衛生防護中心解答 (19:00)

●猴痘知多啲

相關熱點：一文了解猴痘傳播及病徵

問：猴痘如何人傳人？

答：長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，可能令病毒人傳人。病毒也可以通過胎盤從母體傳播給胎兒（先天性猴痘）。潛伏期介乎5至21天，但通常為6至13天。近年來社區中記錄最長的傳播鏈為九代連續人傳人感染。

問：感染猴痘後多久才痊癒？

答：猴痘患者通常會自行痊癒。症狀包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

嚴重病例多見於兒童，並且與病毒暴露程度、患者健康狀況和併發症的性質有關。

猴痘歷來在一般人口的病死率介乎0%至11%，而在幼兒的比率較高。

問：貓狗會否受猴痘病毒影響？

答：根據世界動物衛生組織，暫時沒有證據顯示貓、狗等家居動物會受猴痘病毒影響，亦沒有有關家畜受猴痘病毒感染的證據或報告。

資料來源：衛生防護中心網站「猴痘準備及應變計劃（2022）」