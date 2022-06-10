強制檢測｜36地點納強檢　太古城中心春水堂、何文田廣場翠河餐廳等【附名單】 (08:57)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月10日或11日檢測：

．黃大仙上邨倡善樓（6月6日至9日期間逗留逾兩小時）

．何文田冠德苑冠昌閣（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）

．將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）

．將軍澳和明苑和暉閣（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）

．灣仔謝斐道168號東基大廈（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）

．東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家（6月4日晚上7時半至10時半）

．何文田廣場3樓302號舖翠河餐廳（5月31日早上9時15分至10時15分）

．鰂魚涌太古城中心1樓102號舖春水堂（6月4日下午12時半至1時半）

．沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓龍悅（6月3日上午10時至下午1時）

．灣仔駱克道285-295A號高華大廈（6月5日至9日期間逗留逾兩小時）

．將軍澳維景灣畔12座（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）

任何人於6月3日至9日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月10日或11日檢測，指明地點如下：

．大埔南華莆168號好時華廷18座

．柴灣萃文道9-23號滿華樓A座

．九龍城美東邨美德樓

．新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座

．紅磡海逸豪園15A座

．灣仔鳳凰閣3座

．薄扶林63 Pokfulam 1座（Amber House）

．鰂魚涌康怡花園N2座

．西營盤德輔道西321號瑧璈

．銅鑼灣東角道26號怡安大廈

．灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓

．香港仔田灣邨田麗樓

．牛頭角上邨常榮樓

．藍田平田邨平善樓

．旺角上海街711號 ／荔枝角道57-61號榮光大廈

．油麻地德成街1-5號康源閣（A座及B座）

．深水埗榮昌邨榮傑樓

．又一村玉蘭路9號玉寶閣

．油塘高翔苑高麟閣

．何文田仁禮花園C座

．長沙灣蘇屋邨荷花樓

．荃灣愉景新城10座

．沙田河畔花園D座

．沙田樂楓徑3號嘉美花園

．屯門恒順園4座

如市民在今年3月9日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY