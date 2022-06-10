強制檢測｜36地點納強檢　太古城中心春水堂、何文田廣場翠河餐廳等【附名單】 (08:57)

政府昨晚（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處36個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月10日或11日檢測：
．黃大仙上邨倡善樓（6月6日至9日期間逗留逾兩小時）
．何文田冠德苑冠昌閣（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）
．將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）
．將軍澳和明苑和暉閣（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）
．灣仔謝斐道168號東基大廈（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）
．東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家（6月4日晚上7時半至10時半）
．何文田廣場3樓302號舖翠河餐廳（5月31日早上9時15分至10時15分）
．鰂魚涌太古城中心1樓102號舖春水堂（6月4日下午12時半至1時半）
．沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓龍悅（6月3日上午10時至下午1時）
．灣仔駱克道285-295A號高華大廈（6月5日至9日期間逗留逾兩小時）
．將軍澳維景灣畔12座（6月4日至9日期間逗留逾兩小時）
任何人於6月3日至9日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月10日或11日檢測，指明地點如下：
．大埔南華莆168號好時華廷18座
．柴灣萃文道9-23號滿華樓A座
．九龍城美東邨美德樓
．新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座
．紅磡海逸豪園15A座
．灣仔鳳凰閣3座
．薄扶林63 Pokfulam 1座（Amber House）
．鰂魚涌康怡花園N2座
．西營盤德輔道西321號瑧璈
．銅鑼灣東角道26號怡安大廈
．灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓
．香港仔田灣邨田麗樓
．牛頭角上邨常榮樓
．藍田平田邨平善樓
．旺角上海街711號／荔枝角道57-61號榮光大廈
．油麻地德成街1-5號康源閣（A座及B座）
．深水埗榮昌邨榮傑樓
．又一村玉蘭路9號玉寶閣
．油塘高翔苑高麟閣
．何文田仁禮花園C座
．長沙灣蘇屋邨荷花樓
．荃灣愉景新城10座
．沙田河畔花園D座
．沙田樂楓徑3號嘉美花園
．屯門恒順園4座
如市民在今年3月9日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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