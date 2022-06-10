鷺鳥繁殖期｜大埔墟鷺鳥林近馬路　漁護署提醒司機揸車睇「鷺」【附夜鷺、小白鷺、大白鷺特徵】 (10:14)

3種鷺鳥小資料：

●小白鷺

．屬中至小型白鷺，外貌與大白鷺相似，但體型較小，嘴及腳黑色，腳趾黃色

．繁殖季節時，頭上有2條幼長的飾羽，臉上裸露的黃綠色皮膚會變得鮮明，甚至帶有紅色

●大白鷺

．白色鷺類中體型最大的鷺鳥，身軀全白色，腳全黑，嘴黃色，嘴裂超過眼睛後方

．S形長頸屈曲時給人好像折斷了的感覺

．繁殖時，鳥眼先變藍色，背上長有白色飾羽，惟頭上沒有明顯的飾羽，嘴會變黑色

●夜鷺

．屬中型鷺類，身形較胖，頸和腳短

．成鳥羽毛顏色鮮明，頭頂至背是藍黑色，翼、尾和下體灰白色。繁殖期時枕部會長出2至3條長條狀白色飾羽

．未成年鳥與成鳥體色差別較大，主要為褐色，具明顯白斑

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