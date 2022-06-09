短片：林鄭月娥立法會臨別語錄　視習近平講話「天書」　稱42年公務生涯畫上完整句號 (17:50)

●開場白哽咽稱「無愧於自己的成績表」

林鄭月娥：儘管社會對我的工作評價不一，在座各位議員對我領導的特區政府亦認為有改善空間，但我可以大膽說一句，我已交出一張無愧於自己的成績表，亦為我42年的公務生涯畫上完整句號。

●「自己說自己功績沒什麼意思」

立法會議員謝偉俊：想藉此機會請特首很大膽、很坦誠地試說過往5年政府的重大功過和歷史經驗。

林鄭月娥：自己說自己的功績沒什麼意思，所以我不打算具體回應謝議員的問題。

●「沒有一刻想過要辭職」

立法會議員陸頌雄：此時此刻想問一些心底話——在這5年香港（經歷）「大風大浪」的階段，你有否曾經有一刻覺得「如果我在首三屆擔任特首，或現在有了國安法之後才擔任特首」，你的發揮會好很多，可以做更多事？

林鄭月娥：沒有——這5年來我沒有一刻後悔接受這個任命，亦沒有一刻想過要辭職，因為做人要有始有終。

●面對困難看「天書」——習近平講話

立法會議員廖長江：想問特首關於全面準確落實「一國兩制」，有什麽心得、體會和感受？

林鄭月娥：這幾年我面對很多困難，我面對困難的時候就看一本「天書」。那本「天書」是國家主席習近平在2017年7月1日，即本屆政府就職那一日的重要講話。

●「不在其位、不謀其政」

立法會議員蘇長荣：你對新一屆政府的施政有何告誡？

林鄭月娥：我比較是一個信奉「不在其位、不謀其政」的人，所以對下屆政府的施政，我不會有任何評論。