老鼠膠誤捕雀鳥等動物　嘉道理農場籲勿強行拉出或剪走羽毛 (14:20)

老鼠膠又稱粘鼠膠或粘鼠板膠，坊間常把該膠塗在硬紙板上，製成粘鼠板用具用作滅鼠，但老鼠膠有可能會誤捕路過動物，若市民發現被誤捕的動物受傷，建議採用以下方法，以免令有關動物造成更嚴重的傷害。嘉道理農場暨植物園呼籲停用老鼠膠，以防對其他誤中副車的野生動物帶來痛苦。

正確處理被困老鼠膠動物的方法

1. 首先用報紙、毛巾、紙巾或其他無毒的物料將老鼠膠上其他的黏貼部分遮蓋起來，避免動物黏到更多部位

2. 不要強行將動物拉出來，或將雀鳥的羽毛剪走，因不當的拉扯和處理可能令動物受壓和受傷

3. 將動物連同老鼠膠板一起放進透氣和安全有蓋的盒中，再置於溫暖、昏暗和安靜的地方，以減少動物的壓力和驚恐。

4. 致電愛協24小時熱線2711 1000或漁護署1823尋求動物拯救服務