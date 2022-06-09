老鼠膠誤捕雀鳥等動物　嘉道理農場籲勿強行拉出或剪走羽毛 (14:20)

嘉道理農場暨植物園在facebook貼文指出，今年1月底接收了一隻誤中「老鼠膠」的珠頸斑鳩（又稱「咕姑固」），雖然當時情況不嚴重，但由於救助牠的人用錯誤用方法把牠與老鼠膠分開，並剪掉了斑鳩翅膀上的羽毛，令珠頸斑鳩需要更長時間復原。嘉道理農場建議，市民若發現老鼠膠誤捕其他動物，勿強行拉出動物，可先用報紙、紙巾或其他無毒的物料將老鼠膠上其他的黏貼部分遮蓋，避免動物黏到更多部位。
老鼠膠又稱粘鼠膠或粘鼠板膠，坊間常把該膠塗在硬紙板上，製成粘鼠板用具用作滅鼠，但老鼠膠有可能會誤捕路過動物，若市民發現被誤捕的動物受傷，建議採用以下方法，以免令有關動物造成更嚴重的傷害。嘉道理農場暨植物園呼籲停用老鼠膠，以防對其他誤中副車的野生動物帶來痛苦。
正確處理被困老鼠膠動物的方法
1. 首先用報紙、毛巾、紙巾或其他無毒的物料將老鼠膠上其他的黏貼部分遮蓋起來，避免動物黏到更多部位
2. 不要強行將動物拉出來，或將雀鳥的羽毛剪走，因不當的拉扯和處理可能令動物受壓和受傷
3. 將動物連同老鼠膠板一起放進透氣和安全有蓋的盒中，再置於溫暖、昏暗和安靜的地方，以減少動物的壓力和驚恐。
4. 致電愛協24小時熱線2711 1000或漁護署1823尋求動物拯救服務