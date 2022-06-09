強制檢測｜46地點納強檢　康怡廣場大快活、何文田廣場翠河餐廳等【附名單】 (09:57)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月9日或10日檢測：

．阿詩瑪雲南風味軒，鰂魚涌太古城中心地下003-004號舖（6月1日下午2時至3時）

．一日三餐，旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖（6月1日上午8時30分至9時30分）

．鮨之，旺角朗豪坊4A樓6號舖（6月4日中午12時30分至下午1時30分）

．花園餐廳，旺角豉油街104號鴻都大廈東翼1樓（6月2日下午2時至4時）

．翠河餐廳，何文田何文田廣場3樓302號舖（6月2日上午10時45分至11時45分）

．你好！茶飯，何文田何文田廣場2樓227-228號舖（6月1日下午3時45分至4時45分）

．八月．茶室，粉嶺皇后山邨皇后山商場1樓101號舖（6月1日下午1時45分至2時15分）

．新明苑宴會廳，粉嶺馬適路1號逸峯廣場1樓118號舖（6月3日上午10時45分至中午12時45分）

．大快活，鰂魚涌康怡廣場北座2樓S32-S36號舖（6月4日上午10時至11時）

．上海姥姥，鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3號舖（6月4日下午5時45分至6時45分）

．佳樂冰室，筲箕灣筲箕灣東大街42-52號金來大廈地下H舖（6月5日上午11時至11時45分）

任何人於6月2日至8日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月9日或10日檢測，指明地點如下：

．深水埗荔枝角道144-148號金安大廈

．北角栢景臺1座

．黃埔花園綠榕苑2座

．藍田藍田邨藍泰樓

．土瓜灣帝庭豪園1座

．鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

．荃灣大河道57-75號卓明大廈

．牛頭角樂華南邨敏華樓

．東涌映灣園悅濤軒11座

．旺角奶路臣街1-1E號源發大廈

．馬鞍山富寶花園11座

．將軍澳廣明苑廣瑞閣

．何文田帝庭園6座

．將軍澳廣明苑廣新閣

．大圍名城3期5座

．天水圍天慈邨慈屏樓

．元朗洪福邨洪樂樓

．大圍名城1期1座

．元朗建業街62號聯發洋樓

．西營盤高街97號麗恩閣

．大角嘴維港灣7座

．大埔嵐山5座

．觀塘順天邨天柱樓

．紅磡海逸豪園9座

．西營盤皇后大道西210-218號華利樓

．馬鞍山曉峯灣畔5座

．筲箕灣香島5座

．青衣長發邨亮發樓

．鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

．慈雲山慈正邨正怡樓

．將軍澳蔚藍灣畔6座

．鰂魚涌太古城廬山閣

．鰂魚涌寶峰園C座

．何文田One Homantin 1座

．東涌逸東二邨德逸樓

如市民在今年3月8日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY