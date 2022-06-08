吞拿魚柳含組胺疑致食物中毒　一文睇食安中心4招防組胺中毒 (21:11)

組胺是什麼？

．組胺是富含組胺酸的魚類例如鯖魚、吞拿魚、沙甸魚和鯷魚，變壞後產生的有毒代謝物

．製造組胺的細菌存活於剛捕獲的魚的皮、鰓和腸，一旦溫度合適引致細菌繁殖，天然存在於魚內的組胺酸就會被細菌轉化為組胺

．魚及魚製品即使未出現變壞迹象如發臭或變味，亦可能已積累大量組胺，烹煮不能消除組胺

．組胺中毒症狀：口部刺痛灼熱、面部潮紅出汗、惡心、嘔吐、頭痛及出疹等；症狀會在進食後數小時內出現，通常12小時內消失，無長期影響

四招避免組胺中毒

．從可靠來源購買吞拿和馬鮫等魚類

．按包裝上的指示儲存預先包裝的魚及魚製品。如非即時烹煮，應盡快放入雪櫃

．利用雪櫃保鮮格、流動的自來水或微波爐解凍急凍魚類，切勿放置室溫解凍

．應盡快食用已經煮熟的魚或即食魚製品，如吞拿魚三文治、打開的魚罐頭，否則應將食物放入清潔的有蓋容器，再放入雪櫃

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