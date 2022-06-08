6月8日新冠疫情重點一覽 (19:59)

本港今日（8日）新增558宗新型冠狀病毒個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港疫情輕微上升，但嚴重或死亡個案及入院數字未見明顯增加，整體疫情有待觀察。她又說，社區已出現10多條Omicron BA.2.12.1變種新冠病毒傳播鏈，由起初在太古城區，到現時「度度（到處）都有」。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增558宗新冠陽性個案 包括257宗核酸及301宗經核實快測呈報
●防疫措施
陳肇始：本港仍堅持「動態清零」 稱當局追蹤個案需時不多於一星期
●疫苗接種
衛生署過去一周接3宗接種疫苗後14日內死亡個案 當局稱沒證據顯示與疫苗相關
●社區情況
短片：張竹君稱新冠疫情微升 社區逾10條BA.2.12.1傳播鏈「到處都有」
●圍封強檢
何文田邨適文樓1800人完成檢測 揭19新冠陽性、9不確定個案
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．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
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．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
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．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】