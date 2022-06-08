《Gangnam Style》爆紅10年　PSY：曾帶來巨大壓力　如今視人生戰利品【短片】 (16:38)

《Gangnam Style》在2012年7月15日上載YouTube，憑着招牌「騎馬舞」及強勁節拍，風靡全球。PSY獲得美國樂壇天后麥當娜的邀請，登上其演唱會舞台一起跳騎馬舞；也曾在時任美國總統奧巴馬面前表演。該曲MV亦成為YouTube首支點擊率超越10億的短片。更重要的是，韓文歌詞的《Gangnam Style》突破語言隔閡，獲全球歌迷認同。

不過《Gangnam Style》的大成功，對PSY而言同時是「雙刃劍」。他在訪問中稱，確曾面臨巨大壓力，想要延續該曲的空前成功，「每次再推出這種節奏強勁的歌曲，（壓力）都特別沉重」。他亦不諱言，自己一切名利均是源於《Gangnam Style》。

但時隔10年，PSY自覺不用執著於延續該曲的成功。他表示，近日忙於演出校園騷，每次不論是演唱《Gangnam Style》或其他歌曲，台下學生都極為瘋狂，PSY說：「我不禁告訴自己，『嘩！你真的很受歡迎，他們很愛你！』」他又形容，《Gangnam Style》是他「人生中最重大及最偉大的戰利品」，在台上演出時，這首歌就是他征服觀眾的「最強武器」。

（法新社）

《Gangnam Style 》MV YouTube片