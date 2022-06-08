強制檢測｜49地點納強檢　君悅酒店咖啡廳、將軍澳PopCorn商場大將、深井碧堤半島5座等【附名單】 (09:32)

政府昨日（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處49個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月8日或9日檢測：
．奇納百川，尖沙嘴海港城海運大廈3樓LCX 34號舖（6月6日下午1時至2時30分）
．A.T.A.S，銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖（6月5日下午3時至4時）
．安利魚蛋粉麵，筲箕灣東大街22號（6月4日上午10時30分至下午12時30分）
．君悅咖啡廳，灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂（6月3日下午6時至8時15分）
．大將，將軍澳PopCorn商場1樓F10號舖（6月1日下午6時30分至8時30分）
．PHI COFFEE & PANCAKE，鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號舖（6月1日下午1時45分至3時45分）
．餃子駅，鰂魚涌太古城中心3樓315號舖（6月1日中午12時45分至下午1時15分）
任何人於6月1日至7日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月8日或9日檢測，指明地點如下：
．將軍澳安寧花園2座
．元朗洪福邨洪溢樓
．沙田碩門邨瑞碩樓
．粉嶺粉嶺名都龍騰閣
．半山區地利根德里12號譽皇居
．藍田康華苑宏康閣
．藍田滙景花園6座
．荃灣石圍角邨石菊樓
．天水圍嘉湖山莊翠湖居5座
．鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座
．天水圍天耀一邨耀富樓
．北角英皇道165-175號公主大廈
．銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座
．馬鞍山觀瀾雅軒5座
．薄扶林寶翠園2座
．西營盤第三街138號麗景閣
．將軍澳日出康城領凱9座（左翼及右翼）
．將軍澳維景灣畔9座
．灣仔春園街47-65號新春園大廈
．荃灣海濱花園海珊閣
．九龍城啟晴邨滿晴樓
．鴨脷洲深灣軒1座
．薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座
．銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭
．元朗新元朗中心4座
．馬鞍山迎海1期2座
．黃大仙竹園南邨富園樓
．上水上水中心4座
．屯門友愛邨愛義樓
．將軍澳天晉7座星鑽海
．深井碧堤半島5座
．柴灣杏花邨42座
．沙田水泉澳邨樂泉樓
．柴灣康翠臺1座
．筲箕灣東威大廈3座
．油塘崇山街8號曦臺1座
．大角嘴凱帆軒3座
．愉景灣康慧台康頤閣
．紅磡海濱南岸2座
．九龍灣啟業邨啟賢樓
．紅磡昇御門2座
．上水太平邨平熙樓
如市民在今年3月7日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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