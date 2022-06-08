強制檢測｜49地點納強檢　君悅酒店咖啡廳、將軍澳PopCorn商場大將、深井碧堤半島5座等【附名單】 (09:32)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月8日或9日檢測：

．奇納百川，尖沙嘴海港城海運大廈3樓LCX 34號舖（6月6日下午1時至2時30分）

．A.T.A.S，銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖（6月5日下午3時至4時）

．安利魚蛋粉麵，筲箕灣東大街22號（6月4日上午10時30分至下午12時30分）

．君悅咖啡廳，灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂（6月3日下午6時至8時15分）

．大將，將軍澳PopCorn商場1樓F10號舖（6月1日下午6時30分至8時30分）

．PHI COFFEE & PANCAKE，鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號舖（6月1日下午1時45分至3時45分）

．餃子駅，鰂魚涌太古城中心3樓315號舖（6月1日中午12時45分至下午1時15分）

任何人於6月1日至7日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月8日或9日檢測，指明地點如下：

．將軍澳安寧花園2座

．元朗洪福邨洪溢樓

．沙田碩門邨瑞碩樓

．粉嶺粉嶺名都龍騰閣

．半山區地利根德里12號譽皇居

．藍田康華苑宏康閣

．藍田滙景花園6座

．荃灣石圍角邨石菊樓

．天水圍嘉湖山莊翠湖居5座

．鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座

．天水圍天耀一邨耀富樓

．北角英皇道165-175號公主大廈

．銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座

．馬鞍山觀瀾雅軒5座

．薄扶林寶翠園2座

．西營盤第三街138號麗景閣

．將軍澳日出康城領凱9座（左翼及右翼）

．將軍澳維景灣畔9座

．灣仔春園街47-65號新春園大廈

．荃灣海濱花園海珊閣

．九龍城啟晴邨滿晴樓

．鴨脷洲深灣軒1座

．薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座

．銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭

．元朗新元朗中心4座

．馬鞍山迎海1期2座

．黃大仙竹園南邨富園樓

．上水上水中心4座

．屯門友愛邨愛義樓

．將軍澳天晉7座星鑽海

．深井碧堤半島5座

．柴灣杏花邨42座

．沙田水泉澳邨樂泉樓

．柴灣康翠臺1座

．筲箕灣東威大廈3座

．油塘崇山街8號曦臺1座

．大角嘴凱帆軒3座

．愉景灣康慧台康頤閣

．紅磡海濱南岸2座

．九龍灣啟業邨啟賢樓

．紅磡昇御門2座

．上水太平邨平熙樓

如市民在今年3月7日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY