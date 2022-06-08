天氣｜黃色暴雨警告信號取消　天文台：明有驟雨及狂風雷暴 (17:21)

天文台表示，與低壓槽相關的雷雨區持續影響珠江口一帶。下午本港多處地區錄得超過70毫米雨量，大嶼山及新界東的雨量超過100毫米。

本港今晚（8日）及明日（9日）密雲，間中有驟雨及狂風雷暴。明日雨勢有時頗大，氣溫介乎25至28度。吹和緩至清勁南至西南風。展望隨後一兩日有大驟雨及狂風雷暴。下周初短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨。

【16:15】天文台在下午4時15分發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。

【10:46】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台亦稱，上午10時30分，長洲有水龍捲報告。

【09:46】天文台發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告生效。天文台預料強陣風吹襲香港。

【09:02】上午8時40分，天文台錄得26.8度，相對濕度90%。與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並預料在未來兩三小時影響本港。本港地區今日（8日）天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁偏南風。展望未來兩三日有大驟雨及狂風雷暴。