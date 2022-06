美校禁書作家推「無法燒毁」版本拍賣　抗議書籍審查制度【短片】 (15:55)

截至周二(7日)上午,該書最新競投價10萬美元,收益全數捐予支持表達自由的組織Pen America。蘇富比資料顯示,該書印刷在黑白塗層鋁箔上,耐熱度達攝氏660度,並以鎳絲手工縫製,書脊則用不銹鋼金屬絲織成,耐熱度達攝氏1530度。其所用油墨在攝氏1200度之下仍能保持穩定。

Margaret曾於2000年及2019年兩度獲得英語世界聲譽最高的小說獎「布克獎」(The Booker Prize)。Penguin Random House指出,在美國以至全球各地,不少書籍被禁甚至燒毁,故此為一本多年來被禁的書推出不能被燒毁的特別版,強調「強大的文字永遠不會被滅(because powerful words can never be extinguished)」。

小資料:The Handmaid's Tale

《The Handmaid's Tale》故事講述,在未來,全球受嚴重污染,人類生育力驟降,美國部分地區的極權政府將仍有生育能力的女性送入集中營成為「使女」,唯一「功能」是生育,透過「受精儀式」和「男主人」性交。作品在美國已被拍成劇集。