美校禁書作家推「無法燒毁」版本拍賣　抗議書籍審查制度【短片】 (15:55)

截至周二（7日）上午，該書最新競投價10萬美元，收益全數捐予支持表達自由的組織Pen America。蘇富比資料顯示，該書印刷在黑白塗層鋁箔上，耐熱度達攝氏660度，並以鎳絲手工縫製，書脊則用不銹鋼金屬絲織成，耐熱度達攝氏1530度。其所用油墨在攝氏1200度之下仍能保持穩定。

Margaret曾於2000年及2019年兩度獲得英語世界聲譽最高的小說獎「布克獎」（The Booker Prize）。Penguin Random House指出，在美國以至全球各地，不少書籍被禁甚至燒毁，故此為一本多年來被禁的書推出不能被燒毁的特別版，強調「強大的文字永遠不會被滅（because powerful words can never be extinguished）」。

小資料：The Handmaid's Tale

《The Handmaid's Tale》故事講述，在未來，全球受嚴重污染，人類生育力驟降，美國部分地區的極權政府將仍有生育能力的女性送入集中營成為「使女」，唯一「功能」是生育，透過「受精儀式」和「男主人」性交。作品在美國已被拍成劇集。