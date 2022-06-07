強制檢測｜41地點納強檢　朗屏邨珠屏樓、麗城花園3期7座、安達邨善達樓等【附名單】 (09:32)

政府昨日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月31日至6月6日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月7日或8日檢測，指明地點如下：
．馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院
．鰂魚涌太古城智星閣
．黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
．觀塘翠屏南邨翠杭樓
．筲箕灣東欣苑歡欣閣
．觀塘協和街301號華峯園A座
．元朗朗屏邨珠屏樓
．荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109-111號
．北角福蔭道3號海峯園崇峯閣
．西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈
．香港仔雅濤閣2座
．青衣美景花園8座
．荃灣麗城花園3期7座
．葵涌葵興邨興福樓
．堅尼地城域多利道9-15號百年大樓1座
．天水圍天晴邨晴海樓
．葵涌葵盛東邨盛國樓
．屯門大興邨興輝樓
．葵涌石籬二邨石榮樓
．鰂魚涌太古城興安閣
．柴灣翠灣邨翠寧樓
．黃大仙黃大仙上邨耀善樓
．馬鞍山富輝花園1座
．香港仔漁暉苑旭暉閣
．鑽石山星河明居D座
．秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
．柴灣興華（二）邨安興樓
．屯門大興邨興偉樓
．觀塘安達邨善達樓
．沙田水泉澳邨映泉樓
．屯門蝴蝶邨蝶心樓
．屯門富泰邨秀泰樓
．香港仔田灣邨田康樓
．深水埗澤安邨華澤樓
．鰂魚涌康怡花園E1座
．紅磡海逸豪園21座
．新蒲崗采頤花園3座
．沙田愉翠苑愉頌閣
．大埔翠和里5號麗和閣
．藍田康栢苑松栢閣
．粉嶺欣盛苑欣悅閣
如市民在今年3月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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