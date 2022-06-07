強制檢測｜41地點納強檢　朗屏邨珠屏樓、麗城花園3期7座、安達邨善達樓等【附名單】 (09:32)

任何人於5月31日至6月6日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月7日或8日檢測，指明地點如下：

．馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院

．鰂魚涌太古城智星閣

．黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

．觀塘翠屏南邨翠杭樓

．筲箕灣東欣苑歡欣閣

．觀塘協和街301號華峯園A座

．元朗朗屏邨珠屏樓

．荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109-111號

．北角福蔭道3號海峯園崇峯閣

．西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈

．香港仔雅濤閣2座

．青衣美景花園8座

．荃灣麗城花園3期7座

．葵涌葵興邨興福樓

．堅尼地城域多利道9-15號百年大樓1座

．天水圍天晴邨晴海樓

．葵涌葵盛東邨盛國樓

．屯門大興邨興輝樓

．葵涌石籬二邨石榮樓

．鰂魚涌太古城興安閣

．柴灣翠灣邨翠寧樓

．黃大仙黃大仙上邨耀善樓

．馬鞍山富輝花園1座

．香港仔漁暉苑旭暉閣

．鑽石山星河明居D座

．秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

．柴灣興華（二）邨安興樓

．屯門大興邨興偉樓

．觀塘安達邨善達樓

．沙田水泉澳邨映泉樓

．屯門蝴蝶邨蝶心樓

．屯門富泰邨秀泰樓

．香港仔田灣邨田康樓

．深水埗澤安邨華澤樓

．鰂魚涌康怡花園E1座

．紅磡海逸豪園21座

．新蒲崗采頤花園3座

．沙田愉翠苑愉頌閣

．大埔翠和里5號麗和閣

．藍田康栢苑松栢閣

．粉嶺欣盛苑欣悅閣

如市民在今年3月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY