雨天實用資訊：窗邊滲水、室內晾衫、濕鞋快乾、靚傘保養 (09:05)

1. 預防窗 邊 滲水

倘若關緊窗戶後，窗邊仍滲水，應更換窗邊防水膠。單位內的牆身倘若有水漬或剝落，可剷底、補牆或髹一層防漏油。假如冷氣機與窗口玻璃連接位漏水，或出現裂痕，宜加玻璃膠鞏固。【窗邊滲水五大原因、處理方法】

2. 濕鞋快乾方法

濕鞋不但焗腳，還可引致腳臭，甚至容易感冒生病。想濕鞋快點乾？可先用廚房紙吸濕，然後開風扇吹。【濕鞋快乾有法 中西醫提醒濕腳弊處】

3. 室內晾衫貼士

天氣潮濕，衣物不乾透的話易有霉味，利用風扇和抽濕機，有助縮短晾衣時間。【n字晾衫法、衣物快乾5貼士】

4. 小心地滑跣倒

落雨地面濕漉漉，要小心跣倒跌傷。穿着合適的鞋子、留意「小心地滑」警告牌、放慢腳步、握扶手，均有助預防跣倒受傷。

‧ 選擇合適鞋履──鞋底有明顯坑紋的話，例如有明顯橫向開口防滑條（cleat）、坑紋（tread）及大規模粗糙度（macro-roughness），有助加強抓緊地面能力。

‧ 留意「小心地滑」警告牌──避行地面水窪。倘若看到「小心地滑」警告牌，應加倍留神。假若在光滑地面走路，宜放慢腳步，不要行得太急。

‧ 緊握扶手──行斜路或樓梯時，宜緊握扶手。

5. 雨傘清潔保養貼士

‧ 清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜

‧ 靚遮保養方法：傘子護「骨」 朝天打開不易斷

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