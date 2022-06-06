6月6日新冠疫情重點一覽 (20:14)

本港今日（6日）新增543宗新型冠狀病毒個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全港學校共呈報204宗新冠病毒陽性個案，涉及147間學校。另外，中環威靈頓街的「Café Crêpe」一名員工快速檢測陽性。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增543宗新冠陽性個案 包括211宗核酸332宗快測 上周五300快測陽性呈報有75宗拒覆檢或屬陰性
增204學校呈報陽性個案涉147學校 部分學校指定班別須停課【短片】
●社區情況
富亨邨、富健花園、映灣園附近住宅等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
43地點納強檢 屯門市廣場3座、朗屏邨繡屏樓、海怡半島3廈等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】