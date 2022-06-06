強制檢測｜43地點納強檢　屯門市廣場3座、朗屏邨繡屏樓、海怡半島3廈等【附名單】 (09:20)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月6日或7日檢測：

．大埔廣場地下71-72號舖沙隴餐廳（5月31日晚上8時至9時）

任何人於5月30日至6月5日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月6日或7日檢測，指明地點如下：

．柴灣興華（二）邨裕興樓

．柴灣漁灣邨漁進樓

．旺角山東街100號華樂大廈

．屯門屯門市廣場3座

．將軍澳日出康城LP6 2座

．香港仔石排灣邨碧園樓

．沙田濱景花園4座

．秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣

．屯門兆麟苑貴麟閣

．柴灣峰華邨曉峰樓

．深水埗南昌街80-82號恆達大廈

．大埔富亨邨亨翠樓

．大埔汀角路11-13號啟昌樓

．元朗朗屏邨繡屏樓

．大圍顯徑邨顯沛樓

．天水圍天恒邨恒通樓

．大埔大元邨泰榮樓

．將軍澳Savannah 5A座

．旺角花園街232-242號黃禮賢大廈

．元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園

．鴨脷洲海怡半島海逸閣

．鴨脷洲海怡半島海昇閣

．鴨脷洲海怡半島怡翠閣

．中環卑利街69-71號英邦大廈

．長沙灣福榮街201號The Campton

．沙田第一城45座

．愉景灣頤峰菘山閣

．黃大仙竹園南邨趣園樓

．深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈

．大埔新峰花園16座

．元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座

．薄扶林寶翠園3座

．上水天平路50號安盛苑

．沙田駿洋邨駿湖樓

．大角嘴槐樹街6號麗華閣

．大埔汀雅苑雅文閣

．灣仔愛群道28號愛群閣

．黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座

．牛頭角得寶花園H座

．將軍澳東港城3座

．堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村（日新學院、信興學院、志新學院及立之學院）

．大埔怡雅苑怡達閣

如市民在今年3月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY