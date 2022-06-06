強制檢測｜43地點納強檢　屯門市廣場3座、朗屏邨繡屏樓、海怡半島3廈等【附名單】 (09:20)

政府昨日（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處43個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月6日或7日檢測：
．大埔廣場地下71-72號舖沙隴餐廳（5月31日晚上8時至9時）
任何人於5月30日至6月5日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月6日或7日檢測，指明地點如下：
．柴灣興華（二）邨裕興樓
．柴灣漁灣邨漁進樓
．旺角山東街100號華樂大廈
．屯門屯門市廣場3座
．將軍澳日出康城LP6 2座
．香港仔石排灣邨碧園樓
．沙田濱景花園4座
．秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣
．屯門兆麟苑貴麟閣
．柴灣峰華邨曉峰樓
．深水埗南昌街80-82號恆達大廈
．大埔富亨邨亨翠樓
．大埔汀角路11-13號啟昌樓
．元朗朗屏邨繡屏樓
．大圍顯徑邨顯沛樓
．天水圍天恒邨恒通樓
．大埔大元邨泰榮樓
．將軍澳Savannah 5A座
．旺角花園街232-242號黃禮賢大廈
．元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園
．鴨脷洲海怡半島海逸閣
．鴨脷洲海怡半島海昇閣
．鴨脷洲海怡半島怡翠閣
．中環卑利街69-71號英邦大廈
．長沙灣福榮街201號The Campton
．沙田第一城45座
．愉景灣頤峰菘山閣
．黃大仙竹園南邨趣園樓
．深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈
．大埔新峰花園16座
．元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座
．薄扶林寶翠園3座
．上水天平路50號安盛苑
．沙田駿洋邨駿湖樓
．大角嘴槐樹街6號麗華閣
．大埔汀雅苑雅文閣
．灣仔愛群道28號愛群閣
．黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座
．牛頭角得寶花園H座
．將軍澳東港城3座
．堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村（日新學院、信興學院、志新學院及立之學院）
．大埔怡雅苑怡達閣
如市民在今年3月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY