污水陽性地點｜珀麗灣、淺水灣麗景園、士丹頓街附近住宅等污水陽性　政府派快速測試包 (18:16)

因應以下各區的污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．荃灣區 — 珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村北、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣漁民村屋、豪景花園、豪景花園依麗小築、浪翠園第一至四期、海雲軒、深井村、帝華軒、圓墩村、怡龍別墅、龍騰閣、瀧珀及青龍頭新村
．南區 — 淺水灣麗景園、淺水灣花園大廈、影灣園、保華大廈、Grosvenor Place、淺水灣大廈、天風樓、淺水灣道119號、利東邨、漁安苑、深灣軒、鴨脷洲中心、高寶閣、南區‧左岸、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈
．中西區 — 士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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