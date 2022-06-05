強制檢測｜46地點納強檢　銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂、太古城百芳池上便當、將軍澳PopCorn商場翠園等【附名單】 (11:43)

任何人於指明時間逗留指明地點，須於6月5日或6日檢測，指明地點如下：

．太古城中心1樓百芳池上便當（5月27日下午2時15分至3時45分；5月30日下午2時15分至3時45分）

．將軍澳PopCorn商場2樓翠園（5月29日晚上6時45分至8時45分）

．灣仔北海中心2樓鍾菜館（5月28日下午2時30分至4時）

．銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓大家樂（5月28日上午10時30分至11時30分）

．鰂魚涌康怡廣場北座3樓海港薈（5月26日下午12時15分至2時15分）

任何人於5月29日至6月4日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月5日或6日檢測，指明地點如下：

．半山區羅便臣道103號景雅花園

．天水圍天盛苑盛志閣

．粉嶺牽晴間8座

．大埔嘉豐花園9座

．觀塘安泰邨明泰樓

．何文田冠德苑冠盛閣

．西營盤第三街88號星鑽

．鰂魚涌康景花園C座

．將軍澳欣明苑欣菊閣

．馬鞍山頌安邨頌和樓

．馬鞍山錦英苑錦良閣

．將軍澳寶明苑寶松閣

．將軍澳裕明苑裕榮閣

．元朗朗屏8號5座

．粉嶺欣盛苑欣耀閣

．大埔怡雅苑怡順閣

．將軍澳南豐廣場6座

．青衣青華苑華璇閣

．葵涌葵盛東邨盛樂樓

．洪水橋洪元路88號泉薈1座

．屯門悅湖山莊4座

．石硤尾石硤尾邨美柏樓

．九龍城德朗邨德珊樓

．觀塘安泰邨和泰樓

．紅磡海逸豪園22座

．觀塘寶珮苑寶翠閣

．旺角海富苑海嵐閣

．九龍灣麗晶花園20座

．慈雲山慈民邨民健樓

．旺角帝峯．皇殿8座

．薄扶林華富（二）邨華泰樓

．北角馬寶道3號君譽峰

．堅尼地城卑路乍街144-148號金豪閣

．半山區般咸道40-42號慶英大廈

．灣仔肇輝臺2B號美麗邨東座

．上環帝后華庭3座

．深井碧堤半島2座

．荃灣海濱花園海雅閣

．大埔翠樂街9號翠林閣1座

．藍田康田苑祈康閣

．鰂魚涌太古城怡山閣

如市民在今年3月4日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY