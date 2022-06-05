「人生就是搶呢樣搶嗰樣」　「賞你食」現金券未來5個周四再售　MIRROR演唱會或有網上直播 (20:53)

「人生就是上網搶呢樣搶嗰樣」，市民林女士近日如是嘆道。上網搶先登記參加活動或買東西，似乎已成「港人日常」，上星期就先後有搶購男團MIRROR演唱會門票和旅發局「賞你食」的情況。
「賞你食」最快6月9日再售
「賞你食」上周四（6月2日）早上10時開售，短短約1小時的餐飲優惠券已被搶購一空。旅發局提醒，「賞你食」會在未來5個星期分批推出餘下的半價現金券，逢周四早上10時開售，即最快周四（9日）再有機會。【旅發局「賞你食」網站連結】
MIRROR演唱會預告有網上直播
MIRROR演唱會門票5月31日網上開售，大批「鏡粉」當日出動多部電腦、手機嘗試登入購票網站，惟網絡大塞車，有人由早等到晚仍購票失敗，形容「撳咗8個鐘，去咗結界」。網上直播平台「MakeALive」在facebook預告，將有該演唱會的網上直播體驗，不少搶票失敗的粉絲紛紛叫好。【MakeALive相關資訊】
「賞你遊」本月再推
旅發局「賞你遊」（連結按此）首批行程5月17日開始報名，6萬個名額迅速爆滿，本月稍後將公布新一批旅行團。酒店Staycation優惠「賞你住」（連結按此），2萬個名額於5月24日開始登記，如今只剩數間酒店尚有名額。