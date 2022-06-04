強制檢測｜41地點納強檢　蘭桂坊酒吧SHUFFLE、半山區居賢坊翠麗軒、元州邨兩廈等【附名單】 (09:19)

任何人於指明時間逗留指明地點，須於6月4日或5日檢測，指明地點如下：

．中環蘭桂坊17-19號好利商業大廈地下高層A、B、G舖SHUFFLE（5月28日晚上11時至5月29日凌晨2時）

任何人於5月28日至6月3日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月4日或5日檢測，指明地點如下：

．黃大仙竹園北邨桐園樓

．鴨脷洲利東邨東昇樓

．元朗翠韻華庭2座

．灣仔皇后大道東122-128號金港大廈

．荃灣麗城花園3期2座

．屯門翠寧花園5座

．馬鞍山迎海．星灣御23座

．長沙灣元州邨元泰樓

．長沙灣元州邨元禧樓

．長沙灣宇晴軒5座

．荃灣梨木樹邨楊樹樓

．將軍澳將軍澳廣場5座

．將軍澳毓雅里1號旭輝臺2座

．牛池灣彩雲（一）邨白虹樓

．柴灣杏花邨20座

．大埔富亨邨亨隆樓

．荃灣萬景峯1座

．半山區居賢坊3號翠麗軒

．觀塘翠屏（北）邨翠楊樓

．元朗朗善邨善愛樓

．大埔太和邨新和樓

．紅磡國際都會都會軒1座

．大圍美松苑康松閣

．深水埗南昌邨昌逸樓

．元朗又新街51G號富祐閣

．沙田沙角邨金鶯樓

．天水圍天晴邨晴滿樓

．油塘油塘邨富塘樓

．秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

．荃灣滿樂大廈從心樓

．土瓜灣馬頭角道50號迎豐

．觀塘順利邨利業樓

．沙田沙田第一城44座

．天水圍天恒邨恒智樓

．大圍名城1期5座

．屯門良景邨良華樓

．葵涌華荔邨喜荔樓

．北角港運城3座

．長沙灣凱樂苑凱旭閣

．沙田愉翠苑愉滿閣

如市民在今年3月3日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY