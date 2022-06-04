沙頭角碼頭周末開放本地團旅遊　旅發局推介沙頭角6大景點【附旅行團連結】 (10:00)

沙頭角6大景點

●沙頭角碼頭：沙頭角碼頭是全港最長的碼頭，全長280米。由於沙頭角海域一帶水淺，船難以停泊，只好將碼頭建長，可以坐船往返吉澳、鴨洲。

●沙頭角碼頭壁畫：碼頭附近有充滿特色的壁畫，是由畫家、居民、小學生與義工合力完成，展示沙頭角一帶街道、傳統習俗與客家文化。

●沙頭角之「角」：新建地標「沙頭角之角」，是位處沙頭角最東的角落，可同時眺望香港和深圳兩地景色。

●荔枝窩客家村：荔枝窩有300多年歷史，是香港最古老及保存得最好的客家農村之一。除了欣賞荔枝窩絕美的風水林與紅樹林、沿着自然步道散步外，亦可以到荔枝窩故事館了解傳統的客家文化及歷史，參加導賞，與村民交流。

●鴨洲「鴨眼」：鴨洲是全港最細而有人居住的小島，因形似鴨子得名。鴨洲有天然的地質奇觀，包括香港罕見的褐紅色角礫岩，以及「鴨眼」海蝕拱。

●吉澳天后宮：吉澳因其獨特地形，是漁船的優良避風港，被視為吉祥的海灣而得名。在島上的吉澳文化徑漫步，可一邊欣賞印洲塘的美好風光，一邊了解島上的人文歷史。前往吉澳故事館的途中，更可拜訪姻緣樹。

註：沙頭角一日遊本地旅行團由不同旅行社舉辦，於周六、周日及公眾假期成團，收費每位$300至$500不等，主要景點有沙頭角、荔枝窩、吉澳。旅客須提供資料給旅行社，以辦理沙頭角禁區通行證。【旅行團詳情】

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