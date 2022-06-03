6月3日新冠疫情重點一覽 (19:48)

本港今日（3日）新增499宗新型冠狀病毒個案，多兩名新冠患者離世。再多一間酒吧爆疫，蘭桂坊Shuffle酒吧發現14宗個案，其中一名患者曾到訪出現傳播的ZENTRAL酒吧。另外，衛生防護中心公布，5月31日的快測陽性個案有49宗經覆檢屬陰性。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增499宗新冠陽性個案 包括199宗核酸300宗快測 周二49宗快測陽性個案覆檢後呈陰性
蘭桂坊酒吧「SHUFFLE」現14個案 其中一人曾到「ZENTRAL」
幼兒學校、太古德思齊加拿大國際學校共增3學生染疫疑為BA.2.12.1
●社區情況
●強制檢測
45地點納強檢 中環LINQ、太古廣場Triple O's、葵涌邨兩廈等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】