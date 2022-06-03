強制檢測｜45地點納強檢　中環LINQ、太古廣場Triple O's、葵涌邨兩廈等【附名單】 (09:22)

任何人於指明時間逗留指明地點，須於6月3日或4日檢測，指明地點如下：

．中環砵典乍街35號地下LINQ（5月27日晚上8時至5月28日凌晨2時；5月28日晚上8時至5月29日凌晨2時）

．中環威靈頓街15B號地舖Café Crêpe（5月29日晚上6時半至7時半）

．金鐘太古廣場二座LG1地庫009號舖Triple O's（5月28日下午12時半至1時半）

任何人於5月27日至6月2日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月3日或4日檢測，指明地點如下：

．將軍澳帝景灣7座

．灣仔謝斐道415-421號積福大廈

．東涌映灣園悅濤軒12座

．天水圍嘉湖山莊樂湖居11座

．將軍澳怡明邨怡悅樓

．筲箕灣耀東邨耀安樓

．天水圍栢慧豪廷9座

．東涌滿東邨滿和樓

．半山區西摩道2號高雲臺

．將軍澳厚德邨德富樓

．油塘油麗邨卓麗樓

．將軍澳都會駅城中駅8座

．觀塘翠屏（南）邨翠松樓

．葵涌葵涌邨翠葵樓

．葵涌葵涌邨雅葵樓

．油塘油美苑灝美閣

．藍田啟田邨啟仁樓

．大埔大元邨泰怡樓

．石硤尾石硤尾邨美如樓

．觀塘康寧道149-151號康濤閣B座

．大圍世界花園龍柏閣

．牛頭角樂華南邨輝華樓

．沙田駿景園2座

．天水圍天恒邨恒運樓

．深井碧堤半島1座

．葵涌石蔭邨仁石樓

．牛池灣彩雲（一）邨紫霄樓

．何文田俊民苑文賀閣

．粉嶺牽晴間5座

．觀塘安泰邨居泰樓

．大埔富善邨善群樓

．屯門良景邨良俊樓

．大埔怡雅苑怡厚閣

．將軍澳富康花園4座

．又一村又一居27座

．大埔廣福邨廣祐樓

．黃大仙竹園北邨梅園樓

．葵涌葵芳閣3座

．馬鞍山富安花園2座

．牛池灣彩虹邨碧海樓

．牛池灣清水灣道8號

．沙田禾輋邨協和樓

如市民在今年3月2日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY