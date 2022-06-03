強制檢測｜45地點納強檢　中環LINQ、太古廣場Triple O's、葵涌邨兩廈等【附名單】 (09:22)

政府昨日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處45個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於指明時間逗留指明地點，須於6月3日或4日檢測，指明地點如下：
．中環砵典乍街35號地下LINQ（5月27日晚上8時至5月28日凌晨2時；5月28日晚上8時至5月29日凌晨2時）
．中環威靈頓街15B號地舖Café Crêpe（5月29日晚上6時半至7時半）
．金鐘太古廣場二座LG1地庫009號舖Triple O's（5月28日下午12時半至1時半）
任何人於5月27日至6月2日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月3日或4日檢測，指明地點如下：
．將軍澳帝景灣7座
．灣仔謝斐道415-421號積福大廈
．東涌映灣園悅濤軒12座
．天水圍嘉湖山莊樂湖居11座
．將軍澳怡明邨怡悅樓
．筲箕灣耀東邨耀安樓
．天水圍栢慧豪廷9座
．東涌滿東邨滿和樓
．半山區西摩道2號高雲臺
．將軍澳厚德邨德富樓
．油塘油麗邨卓麗樓
．將軍澳都會駅城中駅8座
．觀塘翠屏（南）邨翠松樓
．葵涌葵涌邨翠葵樓
．葵涌葵涌邨雅葵樓
．油塘油美苑灝美閣
．藍田啟田邨啟仁樓
．大埔大元邨泰怡樓
．石硤尾石硤尾邨美如樓
．觀塘康寧道149-151號康濤閣B座
．大圍世界花園龍柏閣
．牛頭角樂華南邨輝華樓
．沙田駿景園2座
．天水圍天恒邨恒運樓
．深井碧堤半島1座
．葵涌石蔭邨仁石樓
．牛池灣彩雲（一）邨紫霄樓
．何文田俊民苑文賀閣
．粉嶺牽晴間5座
．觀塘安泰邨居泰樓
．大埔富善邨善群樓
．屯門良景邨良俊樓
．大埔怡雅苑怡厚閣
．將軍澳富康花園4座
．又一村又一居27座
．大埔廣福邨廣祐樓
．黃大仙竹園北邨梅園樓
．葵涌葵芳閣3座
．馬鞍山富安花園2座
．牛池灣彩虹邨碧海樓
．牛池灣清水灣道8號
．沙田禾輋邨協和樓
如市民在今年3月2日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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