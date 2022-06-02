6月2日新冠疫情重點一覽 (19:27)

本港今日（2日）新增489宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。多一間酒吧爆發感染群組，位於中西區砵甸乍街的「LINQ」酒吧有18人染疫，其中一人曾到另一爆疫酒吧「Iron Fairies & J. Boroski」。另外，衛生防護中心至今共發現6人懷疑刻意提供假資料，圖取得「康復紀錄二維碼」以使用「疫苗通行證」，個案已轉交警方跟進，當中3人被捕。【香港新冠疫情互動地圖】