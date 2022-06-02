6月2日新冠疫情重點一覽 (19:27)

本港今日（2日）新增489宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。多一間酒吧爆發感染群組，位於中西區砵甸乍街的「LINQ」酒吧有18人染疫，其中一人曾到另一爆疫酒吧「Iron Fairies & J. Boroski」。另外，衛生防護中心至今共發現6人懷疑刻意提供假資料，圖取得「康復紀錄二維碼」以使用「疫苗通行證」，個案已轉交警方跟進，當中3人被捕。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
新冠疫情｜本港增489宗新冠陽性個案 學校爵士舞班6人染疫 再增4宗疑為BA.2.12.1個案
再有酒吧爆疫 砵甸乍街LINQ酒吧18顧客染疫 有個案曾到另一爆疫酒吧Iron Fairies
●疫苗通行證
衛生防護中心懷疑6人為取「康復碼」以使用疫苗通行證而刻意提供虛假資料 已交警方跟進
●專家意見
●社區情況
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
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．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
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．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
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其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】