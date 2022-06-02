PMQ山林祭@中環元創方　木材裝置模擬港島徑、「聲聲樹」聽蟬聲蛙叫【短片】 (18:51)

本地木材模擬港島徑生態

設計團隊利用本地木材融入港島徑的生態特色，模擬部分路段及地點，包括山頂廣場、大風坳、龍脊，以及以鏡面模擬的香港仔水塘，大家可隨意坐在裝置的木椅上，以視覺及觸覺感受大自然。

聲音裝置細聽山野樂曲

「聲聲樹」以木架模仿成樹，樹上放置多個迷你喇叭，播放大自然不同聲音，例如青蛙叫聲、蟬聲等；「自然聲休憩處」在室內四個角落分別放置高低不一的喇叭，播放本地山徑不同時分及地段的聲音意象，營造山野空間感。聲音裝置附近放置了影像卡片，讓大家「親歷」聲音當下的自然環境。

「PMQ山林祭」@元創方

日期：6月2至5日

時間：上午11時至晚上8時（6月2日：下午3時至晚上8時）

地點：中環PMQ元創方

詳情：www.pmq.org.hk（講座名額有限，先到先得，可預先於網上登記；工作坊須預先報名）

註：資料以主辦機構公布為準

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