強制檢測｜47地點納強檢　麗晶商場大快活、金鐘廊一風堂、晴朗商場潮家海鮮酒家等【附名單】 (09:59)

任何人於5月26日至6月1日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月2日或3日檢測，指明地點如下：

．荃灣豪景花園明麗閣

．深水埗匯璽III 8座

．馬鞍山富寶花園8座

．荃灣荃景花園11座

．柴灣華廈邨華欣樓

．大埔富善邨善雅樓

．深水埗麗閣邨麗薇樓

．柴灣小西灣邨瑞強樓

．大埔富善邨善鄰樓

．將軍澳寶盈花園2座

．荃灣翠豐臺5座

．屯門兆康苑兆基閣

．觀塘安達邨誠達樓

．油塘油麗邨康麗樓

．何文田欣圖軒4座

．鑽石山海港花園1座

．秀茂坪邨秀緻樓

．藍田興田邨美田樓

．大角嘴詩歌舞街83號亮賢居

．何文田皓畋6座

．大角嘴柏景灣7座

．深水埗海達邨海榮樓

．又一村又一居17座

．九龍塘太子道西263號海倫苑

．旺角荔枝角道1號嘉業大廈

．觀塘功樂道79號鳳儀大廈

．粉嶺華明邨信明樓

．銅鑼灣大坑道7號光明臺2座

．柴灣藍灣半島6座

．筲箕灣柴灣道33號香島3座

．鰂魚涌康柏徑10號康景花園D座

．灣仔尚翹峰1座

．紅磡海逸豪園17座

．油塘高翔苑高鳳閣

．石硤尾邨美薈樓

．紅磡海濱南岸6座

．樂富德強苑德賢閣

．葵涌葵蓉苑1座

．大埔海日灣II 10座

．大埔宏福苑宏仁閣

．鑽石山啟鑽苑啟雋閣

任何人於指明時間逗留指明地點，須於6月2日或3日檢測，指明地點如下：

．北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D舖Cafe Paradise（5月27日晚上7時至9時）

．九龍灣麗晶商場地下G2A號舖歡樂食堂（5月24日早上7時半至8時 ／5月27日早上7時半至8時／5月28日早上10時45分至11時45分／5月29日早上10時至11時）

．九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號舖潮家海鮮酒家（5月25日早上9時45分至11時15分）

．九龍灣麗晶商場1樓108號舖大快活（5月24日晚上7時45分至8時半）

．金鐘金鐘廊1樓Lab Concept F04-F06舖一風堂（5月27日晚上8時至9時）

．鑽石山啟鑽苑地下G23號舖意樂（5月26日晚上8時至9時）

如市民在今年3月1日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY