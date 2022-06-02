尊尼狄普、安柏赫特互控誹謗男方勝訴　荷李活世紀官司庭上爆內幕　一文回顧重點 (09:15)

尊尼狄普、安柏赫特為何捲入誹謗官司？

安柏赫特於2018年12月投稿到《華盛頓郵報》，自稱是「家暴的公眾人物代表」，文中雖未指名道姓，但其前夫尊尼狄普入稟控告女方影射他為家暴男，令其事業受重創，索償5000萬美元（約3.9億港元）。安柏赫特則反控尊尼狄普的律師團隊抹黑她是騙子，並稱遭尊尼狄普肢體暴力與虐待，索償1億美元（約7.8億港元）。

重點作供內容

．尊尼狄普庭上播錄音力證安柏赫特家暴

尊尼狄普的代表律師在庭上播放錄音，聽到安柏赫特嘲諷他：「你向全世界說，尊尼狄普是家暴受害者，看看有沒有人相信？」被問到是否覺得自己是家暴受害者，尊尼狄普回答「是」。

相關報道：尊尼狄普自認家暴受害者

．各自稱離婚挫形象遭飛出電影 電影公司高層否認

尊尼狄普作供稱，他因被指涉家暴而被迪士尼飛出《魔盜王》第6集，他因而不願再演《魔盜王》。庭上安柏赫特的律師問：「如果迪士尼帶3億美元和100萬隻羊駝來找你，也無法讓你重回《魔盜王》？」尊尼狄普回答「是」，令「羊駝」成為一時熱話。後來安柏赫特請來迪士尼高層Tina Newman出庭，她作供稱尊尼狄普被飛並非因涉家暴。

安柏赫特則作供稱離婚後形象插水，遭大幅刪減電影《水行俠2》戲分，尊尼狄普請來DC電影公司總裁Walter Hamada作供，稱刪戲分是因安柏赫特跟男主角Jason Momoa無化學作用，與安柏赫特離婚無關。

相關報道：DC總裁證《水行俠2》刪戲與尊尼狄普無關 安柏赫特再被揭撒謊

．尊尼狄普指控安柏赫特擲酒樽傷手指

2015年3月安柏赫特與尊尼狄普在澳洲發生激烈爭執，男方作供稱女方向他擲酒樽，酒樽碎裂並削去他的中指指尖，更在庭上展示玻璃碎片割斷指尖的血淋淋照片。

相關報道：庭上播安柏赫特掟酒樽割斷手指血照 尊尼狄普數前妻七宗罪

．安柏赫特指控尊尼狄普手指插私處、用酒樽性侵

安柏赫特作供稱，2013年5月和尊尼狄普於加州度假時，男方懷疑她偷走可卡因，扯掉她的內褲，以手指插入她下體「緝毒」。她又稱尊尼狄普曾用酒樽插進她下體，亦曾在洛杉磯家中施家暴，扯甩她的頭髮，又打斷她的鼻子。

相關報道：

安柏赫特指被尊尼狄普以酒樽「性侵」

安柏赫特重提家暴爆喊

．尊尼狄普指控「牀上排便」 安柏赫特反駁寵物狗所為

安柏赫特在庭上提及尊尼狄普指控她在家中睡牀上排便，反駁稱是其寵物狗所為。尊尼狄普的一名保鑣作供稱，他向安柏赫特追問牀上大便一事，安柏赫特回應稱是「開玩笑玩過火」。

相關報道：尊尼狄普聞前妻提「牀上排便」偷笑 安柏赫特證《水行俠2》被刪戲

．舊愛姬摩絲作供 證無被尊尼狄普推落樓梯

對於安柏作供稱「尊尼狄普曾把舊愛姬摩絲（Kate Moss）推落樓梯」，以證男方有家暴前科，尊尼狄普一方傳召姬摩絲視像作供，她稱尊尼狄普從沒有推她落樓梯；二人在1994至1998年拍拖期間，尊尼狄普也從未家暴或傷害過她。

相關報道：姬摩絲作供 踢爆安柏赫特謊言