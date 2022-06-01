6月1日新冠疫情重點一覽 (21:39)

本港今日（6月1日）新增505宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。爆疫酒吧ZENTRAL和Iron Fairies & J. Boroski合共多21人染疫。另外，今日快速測試陽性個案大增至354宗，衛生防護中心懷疑當中有誤導或虛報個案。中心總監徐樂堅呼籲康復者勿以舊檢測結果申領「康復紀錄二維碼」，可直接接種第三針新冠疫苗，以符合疫苗通行證要求。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增505個案 兩爆疫酒吧共多21人染疫 九龍城利榮大廈多5人陽性疑涉垂直傳播
約一成至三成快測陽性個案經覆檢後屬陰性 當局疑有人虛報 籲勿為避打三針取「康復碼」
●疫苗通行證
短片：徐樂堅籲康復者勿追康復碼紀錄 打第三針可符疫苗通行證要求
●疫苗接種
●社區情況
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】