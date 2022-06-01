6月1日新冠疫情重點一覽 (21:39)

本港今日（6月1日）新增505宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。爆疫酒吧ZENTRAL和Iron Fairies & J. Boroski合共多21人染疫。另外，今日快速測試陽性個案大增至354宗，衛生防護中心懷疑當中有誤導或虛報個案。中心總監徐樂堅呼籲康復者勿以舊檢測結果申領「康復紀錄二維碼」，可直接接種第三針新冠疫苗，以符合疫苗通行證要求。【香港新冠疫情互動地圖】